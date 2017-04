Asfalt-takel bij zeedijk Lauwersmar weer mislukt

Het is het Waterschap voor de tweede keer nie gelukt om een stuk asfalt van 8 meter uit de Lauwersmeerdijk te halen. Het asfalt aan de Lauwersmeerdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van het landeijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het Waterschap wil daarom onderzoeken welke impact de golven van de zee hebben op de dijk. Belangrijk is dat ze daarvoor een stuk asfalt van 8 meter aan één stuk uit de dijk halen. Anders kunnen ze niet goed zien wat de golven met de dijk doen.

Chemisch anker

Een maand geleden lukt het niet. Woensdag gebruikte het Waterschap een andere methode om de strook asfalt uit de dijk te halen. Met hulp van chemische ankers die ze op tien plekken in het asfalt hadden geslagen, hoopte ze het stuk asfalt in één stuk op te tillen en op een vrachtwagen te leggen. Dat lukte niet.

Tekentafel

"We moeten nu terug naar de tekentafel om te kijken waar het mis is gegaan en hoe we dit kunnen oplossen", zo zei Jan Hateboer, projectleider van het Waterschap.