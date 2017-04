Sipke Hulshoff: "NAC is in topvorm"

"NAC Breda is in topvorm". Dat zegt Cambuur-trainer Sipke Hulshoff donderdagmiddag na de laatste training van zijn ploeg voor de lastige uitwedstrijd tegen NAC Breda van vrijdag. Ook Cambuur zit in een goede faze en dus is de wedstrijd tussen beide ploegen een top-wedstrijd. Zowel NAC Breda als Cambuur hebben 56 punten en staan daarmee beide in de top7.

Opstelling

Hulshoff wilde de opstelling van zijn ploeg nog niet bekendmaken. maar het lijkt erop dat Cambuur in dezelfde opstelling begint als afgelopen vrijdag tegen FC Emmen. Dat betekent dat Sander van de Streek weer in de spits staat en dat Martijn Barto op de bank begint en dat de Leeuwarders spelen in een 4-3-3-formatie.

Contract Hulshoff

Hulshoff is nog altijd in gesprek met Cambuur over zijn eigen sportieve toekosmt. "Het gaat om de laatste loodjes; het zal vandaag of morgen wel bekend worden", zo zei hij. De verwachting is dat het conctract van Hulshoff bij Cambuur wel zal worden verlengd. Niet duidelijk is of er nog een hoofdtrainer bij komt of dat Hulshoff zelf de hoofdtrainer van de Leeuwarder club wordt.