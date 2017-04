VVD wil dat regionale en Europese regelingen aansluiten

De VVD in provinciale staten wil dat provinciale en regionale regelingen beter aansluiten bij Europese regelgeving, zodat Friese bedrijven hun producten gemakkelijker kunnen ontwikkelen en ook echt op de markt kunnen brengen. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten.

Er is Europese subsidie om processen in het midden- en kleinbedrijf te vernieuwen, maar in de fase van de productontwikkeling en introductie op de markt gaat het nog vaak mis. Op nationaal en regionaal niveau worden studies die met Europees geld gedaan worden, niet geaccepteerd en dan kunnen bedrijven opnieuw beginnen. Als de regelingen beter op elkaar aansluiten, wordt dat voorkomen.