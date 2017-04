Jongens van 10 en 13 helpen de polit een dief op te pakken

Twee jongens van 10 en 13 jaar hebben de politie van Drachten woensdag geholpen om een dief aan te houden. De verdachte had in een winkel op de Dwarswijk de tas van een 78-jarige vrouw uit de winkelwagen gestolen. Omstanders belden 112, maar de beide jongens gingen achter de dief aan en belden onderweg ook 112. Zo konden ze doorgeven dat de verdachte een huis aan de Zwaluwstaart was ingegaan.

De poltie vond daar inderdaad de gestolen tas. De 17-jarige verdachte is aangehouden en de tas is teruggegeven aan de vrouw. De verdachte had de portomonnee en het geld eruitgehaald, maar ook dat heeft de vrouw teruggekregen.