Nieuwe veerboten Doeksen eren Friese ontdekkingsreizigers

De namen van de nieuwe veerboten van Rederij Doeksen zijn bekend. Hull 387 en 388 zullen 'Willem Barentsz' en 'Willem de Vlamingh' als naam krijgen. De schepen varen vanaf volgend jaar op de Waddenzee. Doeksen wil met de vernoeming van twee ontdekkingsreizigers de band met zowel Terschelling als Vlieland onderstrepen.

Mensen konden een naam insturen en daarop kwamen meer dan tweeduizend reacties binnen. Onder de instuurders wordt nog een prijs verloot; een hotelbon met een waarde van 250 euro.

Pioniers

Doeksen-directeur Paul Melles: "De naam Willem Barentsz was één van de toppers uit de lijst inzendingen. Hij kwam maar liefst 27 maal voor, ongekend! We hebben dit zeker laten meewegen. De link naar het allereerste schip van Rederij Doeksen, de Willem Barendsz uit 1908, woog eveneens zwaar mee. En Barentsz, die op Terschelling werd geboren, was natuurlijk een echte pionier, net als zijn collega Willem de Vlamingh. Zijn standbeeld staat aan de haven op Vlieland, waar hij uitkijkt over zee en de veerboten ziet aankomen."

Barentsz

Willem Barentsz (Formerum Terschelling, 1550 - 1597) was een Nederlandse zeevaarder, ontdekkingsreiziger en poolonderzoeker die reizen maakte om de Noordoostelijke Doorvaart te vinden, waarbij hij de kusten van Nova Zembla verkende en Bereneiland en Spitsbergen ontdekte.

De Vlamingh

Willem de Vlamingh (Oost-Vlieland, 1640 - nei 1698) was een Nederlandse zeeman en ontdekkingsreiziger, die bijna alle wereldzeeën heeft bevaren. Hij bracht grote delen van de West-Australische kust in kaart.