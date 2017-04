Heerenveense politiek komt op voor Museum Heerenveen

Verscheidene politieke partijen in de gemeente van Heerenveen komen in actie om te toekomst van Museum Heerenveen en daarmee de collectie van het Ferdinand Domela Nieuwenhuismuseum veilig te stellen. De PvdA wil structureel 125.000 euro extra uitrekken voor cultuur. Daarmee kan Museum Heerenveen verder, zegt de partij. De PvdA wil ook meer geld voor het Museum Belvédère, het Oranjewoud Festival en de amateurkunst.

It college van B en W wil 65.000 euro bezuinigen op de subsidie voor het Museum Heerenveen. Daarmee blijft een jaarlijks budget van 100.000 euro over. Dat is te weinig om Museum Heerenveen in stand te kunnen houden, zegt het bestuur. Omdat het Domela Nieuwenhuismuseum onderdeel is van het Museum Heerenveen, drijgt dat ook te verdwijnen.

De FNP-fractie wil dat voorkomen. De partij dient hiervoor maandag bij de behandeling van de cultuurnota en amendement in. Zolang er geen oplossing is gevonden voor het behoud van de collectie van het museum, mag er niet worden bezuinigd op de subsidie, vindt de FNP. In die periode moet Museum Heerenveen de kans krijgen om nieuwe plannen te maken om meer bezoekers te trekken. De PvdA vindt dat het Museum Heerenveen de omslag moet maken naar een nieuwe vorm, die meer bij deze tijd past.