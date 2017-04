Beyers Naudé-lezing van Adriaan van Dis gaat niet door

De Beyers Naudé-lezing die donderdagmiddag zou worden gehouden door schrijver Adriaan van Dis gaat niet door. De spreker heeft zich vanwege ziekte afgemeld. De schrijver was door het christelijk gymnasium Beyers Naudé uitgenodigd om te spreken in de Menniste kerk in Leeuwarden. Het zou de 20e Beyers Naudé-lezing worden in de geschiedenis van het gymnasium.

Voor de spreekbeurt waren intussen al 200 kaarten verkocht. Die kaarten blijven geldig, want de schoolleiding hoopt dat Van Dis binnenkort tóch naar Leeuwarden kan komen.