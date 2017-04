400.000 euro beschikbaar voor arme gezinnen Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt gezinnen met een laag inkomen en naar kinderen uit gezinnen die weinig geld hebben. Ze willen met deze mensen in gesprek. De gemeente heeft 400.000 euro fan het rijk gekregen voor specifiek deze doelgroep. Het geld wordt in overleg met deze groep uitgegeven aan zaken die zij belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat de gezinnen en de kinderen bij die gesprekken aangeven wat hun ideeën zijn.

Volgens wethouder Stella van Gent mogen de gezinnen en de kinderen bij die gesprekken overal over meepraten: "Wij kunnen allemaal slimme dingen bedenken achter ons bureau en in het gemeentehuis, maar laten we het eens aan de deskundigen zelf vragen. Dat zijn de mensen die ermee te maken hebben en met name de kinderen die minder geld te besteden hebben."

De gesprekken vinden plaats in kleine groepen van maximaal tien personen.