Er moet een zwembad blijven in Buitenpost. Maar hoe en wat, daar zijn de dorpsbewoners het nog niet over eens. Die conclusie werd woensdag getrokken bij een forumavond over de toekomst van zwembad De Kûpe. De avond werd georganiseerd door Plaatselijk Belang en was bedoeld om van de aanwezigen te horen wat zij graag willen. Het voortbestaan van het zwembad staat onder druk.

Marian Rigter, voorzitter van Plaatselijk Belang, vond de forumavond nuttig. Ze hebben volgens haar een goed gesprek gehad en ze is blij dat er een conclusie is getrokken: "Er moet eerst maar eens een zwembad komen, dan kunnen andere plannen langzaam ontwikkeld worden en toegevoegd worden."

Een aantal politieke partijen uit Achtkarspelen was ook aanwezig, maar wilde zich niet uitspreken over de toekomst van het zwembad. De verschillende betrokken partijen zullen binnenkort met elkaar om tafel om te praten over De Kûpe.