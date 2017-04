Er is donderdagochtend brand uitgebroken in een woning aan de Dominee Groot-Nibbelinkstraat in Haulerwijk. Het vuur ontstond rond tien uur. De brandweer is uitgerukt met twee bluswagens en na zo'n drie kwartier blussen werd het sein brand meester gegeven.

De woning staat vol rook en er wordt geventileerd.