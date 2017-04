Bloemensector ziet Brexit niet rooskleurig in

Omdat Nederland het enige land is dat zoveel bloemen exporteert, zal de Europese Unie zich waarschijnlijk niet al te veel inspannen voor deze sector. Henk van Ginkel van de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland wil daarom dat de Nederlandse politiek in actie komt om de bloemen-export naar Engeland te redden.

De uitvoer naar Groot-Brittannië kan ook in gevaar komen op het moment dat het land met heel andere regels voor bloemen en planten komt. Elke kostenverhoging heeft volgens Van Ginkel een negatief effect op de omzet. Als bloemen duurder worden, worden er meteen minder van verkocht.