VFIDEO: 'Fleur op 'e flecht', een verhaal over hoop

De documentaire 'Fleur op 'e Flecht' (Fleur op de vlucht) is een verhaal over hoop. In de film vertellen asielzoekerskinderen in hun eigen taal over de verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt toen ze op de vlucht waren naar het veilige Nederland, maar ze dromen ook van een mooie toekomst. Dat levert indrukwekkende verhalen op van Zuhal, Donya en Ahmad.

Piter Tjeerdsma is de maker van de film. Het idee kwam van de Afghaanse filmmaakster Alka Sadat. Haar man, ook een Afghaan, is cameraman.