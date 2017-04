Lieske Salverda wint 'Grut Frysk Diktee 2017'

De eerste prijs bestaat uit een 'Gouden dakje' en in pen met inscriptie. Tweede was Agatha Hijlkema met 8 fouten en op de derde plaats stonden drie mensen. Zij hadden allemaal 8,5 fouten: Freerk Postmus, Grytsje Kingma en Rikele Hollema.

Tet Rozendal

De tekst van Tet Rozendal, met als titel 'De Kening', ging over de liefde tussen mens en paard. De 'Kening' was Jasper 366, het Friese paard dat eerder dit jaar het publiek vermaakte bij de paardenkeuring. De deelnemers aan het dictee hadden hun handen vol aan woorden zoals 'wilewaarlich' (wankelend, en in het Fries één keer een stomme r) , 'skjintme' (betekent schoonheid en wordt in het Fries niet met ie, maar met ji geschreven) en in zinnen als 'Yn de leafde moat men der oan de hoasbannen ta troch brûze, dwers troch it gat fan ’e gevel (rûch, lossinnich en wyld libje en yn ien kear raak!).'

Bekende Friezen

De vrouwen deden het dit jaar goed, want ook bij de bekende Friezen was het een vrouw die won. Schrijfster Hilda Talsma maakte het dictee het beste, met maar 16 fouten. "Ik had het niet verwacht, want ik ken de nieuwe spellingsregels nog niet zo goed, maar ik ben er heel blij mee."

Verder deden ook parasportvrouw van het jaar Alyda Norbruis, troebadoer Frerik de Swetser, Tryater-acteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer, presentator Willem de Vries alias Willem Wâldpyk, zangers Marit Talens en Omrop Fryslân-prescntatrice Afke Boven dit jaar mee aan het dictee.

Meedoen

De mensen die zich niet gekwalificeerd hadden, of die gewoon benieuwd zijn hoe het schrijven hen vergaat, kunnen het dictee op Omrop Fryslân televisie, internet en via de app volgen. Er kan live meegeschreven worden op de website www.fryskdiktee.nl. Maar dat kan natuurlijk ook - net als de deelnemers in de Statenzaal - op pen en papier.

De organisatie van het dictee ligt in handen van de Afûk, het Centrum Meertaligheid (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de provinsje Fryslân. Het dictee werd dit jaar voor de vijftiende keer gehouden; en in 2018 is er weer een editie!

Het Grut Frysk Diktee is woensdag 5 april te zien op Omrop Fryslân televisie om 17.30 uur en wordt om 19.30 en 21.30 uur herhaald.