Deelnemers Grout Frysk Diktee: "Ik kende niet alle woorden"

Favoriet

Hilda Talsma is heel blij met de overwinning. In het voor werd ze al als favoriet bestempeld. Na afloop had ze meteen al een goed gevoel. "Ik vond het verhaal wat Tet Rozendal geschreven had mooi, het onderwerp sprak me enorm aan. Ik had zelf ook een Fries paard. Ik wist dat er fouten in zaten; er waren een paar woorden waar ik nog nooit van gehoord had, en dan hoop je maar dat je het goed geschreven hebt. Het ging niet slecht, maar er was een punt waarop ik begon te twijfelen en te krassen, dat moet je eigenlijk niet doen want dan maak je jezelf alleen maar in de war." Hilda zegt dat ze van de gemaakte fouten weer geleerd heeft. "De fouten zitten vooral in wel of geen hoofdletter, een trema en ook de nieuwe spellingsregels heb ik nog niet helemaal in mijn hoofd zitten."

Liefde

Afke Boven schreeuwde het bijna uit toen ze hoorde dat ze tweede geworden was. Na afloop had ze al een goed gevoel, maar dan moet dat wel bevestigd worden. "Ik ben best wel moe. Het waren zeven zinnen, mar voor mijn gevoel heb ik een heel boek geschreven! Het voelt beter dan van te dat ik gedacht en verwacht had. Het was minder moeilijk als andere dictees, het was te doen. Daarbij liet ik me helemaal meenemen in het romantische verhaal over de liefde voor een Fries paard. De liefde gaat immers boven alles, zélfs boven dakjes en streepjes," lacht de presentatrice die op Ameland geboren werd. "Als Amelander praat ik als een 'Waldpyk', dat heb ik aan mijn moeder te danken. En ik ben getrouwd met een Drent. Mijn opa zei vroeger altijd 'dat is nog steeds geen Fries', dus ik probeer dat nu wat goed te maken met dit dictee."

Verzuipen

Alyda Norbruis wilde na afloop niet zeggen hoeveel fouten ze gemaakt had. "Het fietsen gaat mij beter af! Het is eigenlijk om te janken. Het was wel zweten, maar ontzettend leuk om mee te doen. Het was pittig, en ik heb enorm mijn best gedaan, maar ik verzuip in al die dakjes en streepjes." De atlete deed mee "omdat het goed is om soms uit je comfortzone te stappen." Vantevoren zei ze dat ze "bang" was. "Je kunt niet altijd winnen, daar word je sterker van." Maar ze heeft wel een mooie avond gehad.

En waar was Willem?

Willem ‘Wâldpyk’ de Vries durfde de uitslag in het provinciehuis niet af te wachten, maar vluchtte met onder andere zanger Frerik de Swetser naar de kroeg. Hoeveel fouten hij had blijft geheim, maar "het was in elk geval gezellig!" Opvallend: er deden veel jongeren mee aan het 'Grut Frysk Diktee', met onder andere Tryater-acteurs Brecht Wassenaar en Romke Gabe Draaijer en de broers Harmen en Sytze Brouwer.

It Grut Frysk Diktee is woensdag 5 april om 17.30 uurop Omrop Fryslân televisie te zien en wordt om 19.30 en 21.30 uur herhaald.