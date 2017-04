MCL krijgt sneller internet: handig voor technici en patiënt

Patiënten en bezoekers van het ziekenhuis MCL in Leeuwarden kunnen halverwege dit jaar gemakkelijker en vlugger op het internet, door aanpassingen van het computernetwerk. Momenteel wordt de hele digitale infrastructuur van het ziekenhuis vervangen. De aanpassing is vooral bedoeld voor de verbindingen van de apparatuur van het ziekenhuis zelf. Alle patiënteninformatie in het MCL is eerder al gedigitaliseerd.