Greg Shapiro komt naar Bogerman in Koudum

De Amerikaans-Nederlandse stand-up comedian Greg Shapiro komt naar scholengemeenschap Bogerman in Koudum. Hij komt langs in het kader van de High School Tour. De opzet lijkt op die van College Tour op televisie. De kinderen moeten zich goed voorbereiden in hun beste Engels vragen stellen aan Shapiro.

Shapiro is vooral bekend als nieuwslezer in Comedy Central News. Hij deed ook de imitatie van Donald Trump bij het filmpje van het programma Zondag met Lubach, dat over de hele wereld miljoenen keren werd bekeken.