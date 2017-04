Ziekenhuisapotheek Antonius krijgt lof voor stickersysteem

Op dit moment sterven er jaarlijk 100 mensen omdat ze in het ziekenhuis de verkeerde medicijnen krijgen. Ook lopen zo'n 250 mensen ernstige gezondheidsschade op en hebben ziekenhuizen zo'n 10.000 onnodige ligdagen door menselijke fouten.

Zes jaar geleden is het Antonius Ziekenhuis begonnen met automatisering. Michiel Duyvendak, hoofd van de apotheek, heeft toen meteen aangevraagd om ook te starten met software voor het beter stickeren. "Uit passie voor welzijn wilde ik dit systeem bij ons in de apotheek hebben. Sommige momenten dacht ik wel: 'Waar doe ik het voor?'. Nu worden we geprezen voor ons systeem, dat doet mij heel goed", zo zei Duyvendak.