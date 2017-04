Oud-Elfstedenwinnaar Jan van der Hoorn overleden

Oud-Elfstedenwinnaar Jan W. van der Hoorn uit Ter Aar is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Van der Hoorn werd bij de Elfstedentocht van 1947 eigenlijk vijfde, maar later werd hij als winnaar aangewezen, omdat de nummers een tot en met vier werden geschrapt uit de uitslag. Door het slechte ijs en de kou hebben maar een paar mensen de tocht fan '47 uitgereden. Na de finish kwamen veel protesten binnen. Na onderzoek werden veel schaatsers geschrapt uit de officiële uitslag.