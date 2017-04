Bornwirder kinderen zijn topverkopers kinderpostzegels

De kinderen van de christelijke school Bernewird in Bornwird horen bij de top van Nederland als het gaat om het verkopen van kinderpostzegels. De leerlingen van groep 8 verkochten gemiddeld voor meer dan 400 euro, zo heeft de stichting Kinderpostzegels Nederland bekend gemaakt. De 24 best verkopende scholen van Nederland hebben woensdag en schoolreisje aangeboden gekregen in attractiepark Duinrell in Wassenaar. De topverkopers waren alleen al goed voor een opbrengst van 110.000 euro.