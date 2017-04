Cel geëist tegen Leeuwarder in smokkelzaak Robin en Kelly

Tegen een man van 34 jaar uit Leeuwarden is een celstraf van vier jaar geëist, omdat hij Robin en Kelly Neeft uit Leeuwarden had overgehaald om drugs voor hem te smokkelen van Ecuador naar Nederland. Broer en zus Neef werden in oktober 2012 gepakt, toen zij het Zuid-Amerikaanse land wilden verlaten met twee kilo cocaïne in de koffer. Zij zitten daar nu vast in een van de strengste gevangenissen van het land. Kelly was in verwachting toen ze werd aangehouden, ze heeft een zoon gekregen in de gevangenis.