Poll: 'In nije dei' moet in The Passion

'In nije dei' van De Kast is het meest geschikt om als nummer te gebruiken in The Passion. Via de poll op de Facebookpagina van Omrop Fryslân over welk Fries nummer in het lijdensverhaal van Jezus moet worden gezongen, konden mensen hun voorkeur aangeven. De Kast was met overmacht de populairste met 677 stemmen.

Op 'Dûnsje my de leafde út' van Elske De Wall werd 130 keer gestemd, op 'De mem fan Doutzen' van Strawelte kwamen 147 stemmen en voor 'Wêr bisto' fan Twarres kozen 181 mensen.