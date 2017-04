Vissers worden niet genoemd in debat EP over de Brexit

Friese vissers worden hard getroffen door het verlaten van Engeland uit de Europese Unie, maar in het debat over de Brexit, woensdagmorgen in het Europees Parlement in Straatsburg, is er nog met geen woord over gesproken. De Engelse regering wil met ingang van 2019 het Engelse deel van de Noordzee sluiten voor vissers uit andere landen. Nederlandse Europarlementariërs maken zich grote zorgen en willen dat er goede afspraken worden gemaakt.