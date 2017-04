Dijkhuisje Vlieland wordt onderkomen voor kunstenaars

Het dijkhuisje achter het Museum Tromp's Huys wordt verbouwd tot 'Monument en Bed'. Het zal in de zomer verhuurd worden aan toeristen en is de rest van het jaar beschikbaar als onderkomen voor kunstenaars, schrijvers en wetenschappers. Monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser heeft de afgelopen maanden een plan opgesteld voor de restauratie van het huisje uit de jaren '60. Dat wordt ingericht in de stijl van die jaren.

De dijkwoning werd in 1962 gebouwd op de plaats van het eerdere houten schildersatelier.