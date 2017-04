Franeker Europese stad van de reformatie

Franeker is voortaan Europese stad van de reformatie. De titel is toegekend door de 'Community of Protestant Churches in Europe' dat in Wenen zit. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Nederlandse stad die de titel mag voeren. In totaal hebben 96 steden, verspreid over 17 landen, de titel gekregen.

Franeker speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de reformatie.