Sportclub Heerenveen opgelucht na winst op Sparta

Schaars had na afloop van de 3-0 overwinning toch al opvallende uitspraken. Over de slechte periode van SC Heerenveen van de laatste maanden: "Ik heb me er bewust niet mee bemoeid. Ik ben hier nauwelijks geweest. Dat leek me verstandiger. Ik weet hoe ik ben. Dan ga ik het me aantrekken en word ik een bemoeial. Maar wat ik er van vond? Als wij niet alles geven, kunnen we van veel ploegen verliezen. Dat heb je afgelopen tijd wel gezien."

Joost van Aken en trainer Jurgen Streppel opgelucht

Verdediger Joost van Aken maakte met zijn rug de tweede goal. "Ik wilde 'm koppen, maar raakte 'm boven op mijn rug. Maar dat maakt me echt niet uit. Ik ben echt opgelucht dat we deze winnen. Dit hadden we zo nodig. Na die goal kwam er ook wel wat frustratie uit."

Heerenveen-trainer Jurgen Streppel was ook opgelucht: "Het valt nu eindelijk wel eens goed. Dat geluk moet je ook eens mee hebben." Streppel was in de eerste helft druk bezig met zijn ploeg: "De eerste helft heb ik me geërgerd. We deden niet wat we moeten doen en kwamen afspraken niet na. De tweede helft ging dat beter. Maar je ziet wel dat als we niet alles geven we soms echt slecht voetballen."