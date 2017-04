PVV wil in 2018 in drie Friese gemeenten meedoen

De PVV wil in maart 2018 in 60 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om gemeenten waarbij de partij in de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart veel stemmen heeft gehaald. In Friesland doet de partij mee in Oost- en Weststellingwerf en Achtkarspelen. De lijst is opgesteld in samenwerking met provinciale fracties. Voorwaarde is wel dat er genoeg geschikte kandidaten moeten zijn.