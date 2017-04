Drie Friezinnen naar EK judo in Polen

Drie Friese judoka's zullen dit jaar meedoen aan het Europees kampioenschap judo. In de Poolse hoofdstad Warschau komen Margriet Bergstra, Sanne Vermeer en Natascha Ausma van donderdag 20 april tot en met zondag 23 april in actie. Margriet Bergstra uit Lemmer komt uit in de klasse tot 57 kilogram, Sanne Vermeer uit Stiens in de klasse tot 63 kg en Natascha Ausma uit Lippenhuizen in de klasse tot 70 kilogram. Op de laatste dag van het EK is de landenwedstrijd.