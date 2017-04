SC Heerenveen pakt eindelijk weer volle winst

In de beginfase had Heerenveen het moeilijk. Het eerste kwartier hadden de Friezen grote problemen in het eigen doelgebied. Toch kreeg Heerenveen wel kansen. Zo kreeg Reza Ghoochannejhad in de 24e minuut een grote kans op 1-0. Maar een goede ingreep van Mendes da Silva op de doellijn hield de stand op 0-0. Hierna kabbelde de wedstrijd verder tot de rust.

Na depauze kon Heerenveen nog steeds niet de inspiratie vinden om de knop om te zetten. Tot minuut 56 toen Pelle van Amersfoort met zijn scheenbeen de bal over Kortsmit heen de goal in kon wippen. De goal zorgde niet voor beter spel bij de Feansters. Sparta bleef drukken en dwong Heerenveen terug op de eigen helft. Toch scoorden verrassend genoeg de Feansters via een kopbal van Van Aken op een vrije trap van Sam Larsson in de 72 minuut. Negen minuten later kon Reza Ghoochannejhad de wedstrijd in het slot gooien, 3-0.