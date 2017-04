Ooststellingwerf tevreden over tegenprestaties uitkering

De gemeente Ooststellingwerf is tevreden met de tegenprestaties die mensen met een bijstandsuitkering doen. Dat zei wethouder Engbert van Esch bij een vergadering van de raadscommissie. Gemeenten zijn sinds januari 2015 verplicht om richtlijnen vast te leggen over tegenprestaties die zij vragen van de mensen die een uitkering krijgen. Van de 726 mensen in Ooststellingwerf die zijn benaderd voor een reactie op het onderwerp, hebben 425 mensen aangegeven dat ze vrijwilligerswerk of mantelzorg doen.