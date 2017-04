Sjoerd Galema wil inzetten op duurzaamheid en schone energie

Friese ondernemers hebben behoefte aan lastenverlichting en minder regels. Dat zei voorzitter Sjoerd Galama van werkgeversorganisatie VNO-NCW dinsdag in It Polytburo. Noordelijke overheden stuurden maandag een brief naar informateur Schippers, met daarin hun economische wensen. Volgens Galama moet vooral worden ingezet op duurzaamheid en schone energie. De eerdere CDA-gedeputeerde vindt dan ook dat het een goede zaak is dat GroenLinks als vierde partij in het nieuwe kabinet meedoet.