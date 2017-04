Hoge koninklijke ondercheiding voor Theunis Piersma

Wetenschapper Theunis Piersma uit Gaast is dinsdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn wetenschappelijke prestaties, met name op het gebied van onderzoek naar trekvogels. In 2014 kreeg Piersma voor zijn werk al de Spinozapremie.

Piersma kreeg de onderscheiding, voorafgaand aan een debatavond over duurzame landschappen in Workum, uit handen van Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân.