Tristan Bangma nieuwe ambassadeur para-wielrennen

Verder prees de KNWU de oude wielrenclub van Banga in Drachten. Volgens de Wielren Unie kan er een voorbeeld worden genomen aan hoe de wielrenclun is omgegaan met Bangma. Zo zou hij in de aanloop naar Rio hebben geprofiteerd van de combinatie van zijn vereniging als basis, met als extra steun de stimuleringssubsidie via Fonds Gehandicaptensport en de talentbegeleiding van de KNWU. Zou zou het vaker moeten zijn. Tristan bangma was dinsdag zelf ook bij de presentatie van de samenwerking.