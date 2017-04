Vlieland krijgt flessenpost uit 1997

Een bijzondere vondst op het strand van Vlieland dinsdag. Boswachter Pieter Schaper vond bij de strandopruimactie een heel interessante fles. Het gaat om ene kleine plastic fles, met daarin een bericht van de 10 jaar oude Susie. Het bijzondere is dat Susie de fles in 1997 in zee wierp. De post deed er dus twintig jaar over om op Vlieland aan wal te komen. Ze schrijft "Hi my name's Susie Hampton. I'm 10 years old." De fles komt uit kent, en Susie wil graag dat de vinders contact met haar opnemen.