Antea Group maakt ontwerp voor brug in Chili

De Antea Group uit Heerenveen zal met zijn Chileense partner LEN & Asociados een ontwerp maken voor een nieuwe brug in Chili. De bouw van de brug over de rivier de Cau Cau is zes jaar geleden al begonnen, maar de brug is vanwege technische problemen nooit in gebruik genomen. Zo sluiten de twee stukken van de beweegbare brug niet goed op elkaar aan.