Relatie tussen gebruik inhalator en overgewicht

Eén op de tien deelnemers van het onderzoek gebruikt deze medicijnen. Maar vooral bij vrouwen zien de onderzoekers een relatie met een hogere BMI, buikomvang en bloeddruk. Ook bij mannen zou dit het geval zijn maar is er een minder sterk verband.

Dit is de eerste keer dat dit verband wordt gelegd en zonder de data van Lifelines was het niet gelukt. Professor dr. Liesbeth van Rossum, onderzoeker van het Erasmus MC: "De data van Lifelines zijn erg gedetailleerd en worden over een langere tijd verzameld. Dit zorgt ervoor dat we makkelijker verbanden kunnen leggen en daardoor zijn dit soort onderzoeken mogelijk."

Lifelines heeft zo'n 167.000 deelnemers die al tien jaar worden gevolgd. Friezen hebben het grootste aandeel: 65.000. Op dit moment zitten ze in de tweede onderzoeksfase, maar de toekomst van Lifelines is onzeker. Er moet worden bezuinigd want de 106 miljoen euro subsidie die het onderzoek kreeg in 2006 is op.

In Fryslân Hjoed dinsdag een gesprek met directrice Saakje Mulder van Lifelines over de toekomst van het bevolkingsonderzoek.