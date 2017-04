Bijna alle huurders van woningcorporatie Actium houden komend jaar dezelfde huur. Voor mensen met een inkomen hoger dan 40.000 euro gaat de huur wel omhoog, met ruim vier procent. Actium zegt dat ze er in de eerste plaats is voor mensen met een laag inkomen.

De corporatie heeft genoeg financiële ruimte gevonden om de huur op hetzelfde niveau te houden. Dat is voor het tweede jaar op rij zo. Actium heeft huizen in Zuidoost-Fryslân en in Drenthe.