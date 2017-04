Werk uit Rijksmuseum te zien bij expositie in Hannemahûs

Museum It Hannemahûs in Harlingen krijgt volgend jaar een tentoonstelling met werk uit het Rijksmuseum. It Hannemahûs heeft daat voorelkaar gekregen door samen te werken met vier andere musea. Tezamen organiseren ze exposities met als thema een van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Omdat ze samenwerken, kunnen ze een grote collectie in bruikleen krijgen van het Rijksmuseum.

Die collectie wordt aangevuld met eigen werken. De tentoonstelling in It Hannemahûs volgend jaar heeft aarde als thema.