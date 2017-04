Bakema: "Jammer dat ik mijn periode niet kan afmaken"

Will Bakema van de gemeente Ameland vindt het jammer dat hij zijn periode als wethouder niet kan afmaken. Maandagavond diende hij zijn ontslag in. Dat deed hij in een extra raadsbijeenkomst. Daarin werd gesproken over de kwestie van het parkeerterrein bij De Hagen in Hollum op Ameland. Douwe Bakker zit daar met de COOP-supermarkt en wil meer parkeerruimte. Met de gemeente werd afgesproken dat de vier gemeentelijke toiletten, die voor een deel op zijn grond staan, zouden worden gesloopt. Zo zou er een groter parkeerterrein komen.