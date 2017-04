De politie zoekt getuigen van een mishandeling die maandagmiddag plaatsvond op de Boerestreek in Kortehemmen. Volgens de politie is de dader een man van 35 tot 40 jaar, zo'n 1 meter 80 lang en heeft hij zwart haar en een slecht gebit. De man droeg een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte bergschoenen en sprak Fries. Hij vluchtte op een damesfiets via de Bosweg in de richting van Beetsterzwaag.