Noorden heeft de wensen bij informateur Schippers neergelegd

Het Noorden heeft in een brief aan informateur Edith Schippers bekend gemaakt wat de drie provincies van het nieuwe kabinet verwachten. Naast bekende zaken zoals de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand zet het Noorden in op groene en duurzame initiatieven. Bovendien wil het Noorden sommige Rijksdiensten hier heen halen, zoals het nieuwe Europese klimaatinstituut. Meer geld voor defensie kan volgens gedeputeerde Sander de Rouwe betekenen dat er ook geïnvesteerd wordt in de Leeuwarder vliegbasis.