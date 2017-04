Bij de Griene Dyk in Arum is het afgelopen weekend een grote partij asbest gevonden. Het asbest was in blauwe plasticzakken gestopt en naast de weg gedumpt. De gemeente zal het asbest nu opruimen.

Volgens de politie gaat het om asbestplaten die gebroken zijn. Dat kan gevaarlijk zijn. De politie wil graag weten van wie het asbest is en vraagt getuigen zich te melden.