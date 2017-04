Taalexperts maken online cursus over meertaligheid

In deze cursus, Multilingual Practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities, kunnen mensen op speelse wijze meer te weten komen over meertaligheid. De Massive Online Open Course (MOOC) over de Friese taal van vorig jaar was een groot succes. Toen schreven meer dan 6.000 mensen over de hele wereld zich in.

Publiek

''De cursus is voor een breder publiek bedoeld'', zoi vertelt Joana Duarte. Zij heeft geholpen bij het opzetten van de cursus. ''Over het algemeen kunnen alle mensen die geïnteresseerd zijn in talen in de maatschappij en meertaligheid in de regio meedoen. Maar ook voor praktische beroepen zoals leerkrachten, politieagenten en verpleegkundigen kan het heel handig zijn.''