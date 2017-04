Leeuwarden heeft er een nieuwe camperplaats bij. Twaalf campers kunnen voortaan terecht op de camperplaats bij de jachthaven in de Leeuwarder woonwijk Zuiderburen. De initiatiefnemers spelen met de camperplaats in op Kulturele Haadstêd 2018, te beginnen met het spektakelstuk The Passion, dat op 13 april in Leeuwarden gehouden wordt.