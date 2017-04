Wethouder Will Bakema van Ameland stapt op

Wethouder Will Bakema van Ameland '82 heeft maandagavond in een extra raadsvergadering zijn ontslag ingediend. Er lag een motie van wantrouwen op tafel, maar daar hoefde niet over gestemd te worden. "Ik neem ontslag", zei Bakema, "daar hoeft u geen motie voor in te dienen." Bakema struikelt over wat de kwestie 'De Hagen' wordt genoemd: vier huisjes met achtertuin op de grond van Douwe Bakker van de COOP in Hollum. Die huisjes zouden gesloopt worden en het terrein zou ingericht worden als parkeerterrein en verkocht worden aan Bakker.