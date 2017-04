Jongeren van Jorwert spelen openluchtspel 't Beest

Het jeugdopenluchtspel van Jorwert speelt deze lente het stuk 't Beest. Het stuk is gebaseerd op het sprookje Belle en het Beest. Het is de vierde keer dat in Jorwert een openluchtspel voor jongeren is. Stichting Waar en Wyn organiseert het stuk en is voor iedereen vanaf twaalf jaar toegankelijk. Er hoeven geen audities voor gedaan te worden. Speelplezier en ervaring zijn belangrijker. Twintig jongeren doen dit jaar mee. Op 25 mei is de première van het stuk.