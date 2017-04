Tryater geeft voorproefje van multiculturele voorstelling

Tryater heeft maandagavond een voorproefje gegeven van de voorstelling Wereldburgers van de Voorstreek. In een sneak preview kon een klein publiek meemaken hoe de acteurs op zoek zijn naar de juiste toon, woorden en vorm voor de voorstelling. Wereldburgers van de Voorstreek is een bijzonder project over de multiculturele gemeenschap van de Voorstreek in Leeuwarden. Een samenwerking van journalist Kirsten van Santen en artistiek leider van Tryater Ira Judkovskaja.