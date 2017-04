Ziekenhuis MCL behoudt topklinische status

Het MCL in Leeuwarden heeft voor de komende vijf jaar opnieuw de topklinische status gekregen. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoende kwaliteit levert op het gebied van complexe ingrepen, zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de patiënt. Ook heeft het MCL zich goed toegelegd op het opleiden van onder anderen artsen en verpleegkundigen. In 2003 kreeg het ziekenhuis de topstatus voor het eerst en om de vijf jaar beoordeelt een speciale commissie of de kwaliteit nog altijd hoog is.