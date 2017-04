Stratenmaker met GHB moet drie weken de cel in

Een stratenmaker die vorig jaar in oktober werd aangehouden in Drachtstercompagnie met GHB op zak, moet drie weken de cel in. De 26-jarige man uit Grootegast had bijna 160 gram GHB bij zich. De partydrug kocht hij van een groepje mensen op straat. De man is al veel vaker veroordeeld voor het bezit van drugs. Zo moest hij in december een boete van 650 euro betalen en heeft hij ook al eens een werkstraf gehad.