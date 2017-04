Bij het EK turnen in Cluj in Roemenië over twee weken komen twee Friese turners in actie. Michel Bletterman van Leeuwarden is geselecteerd voor de meerkamp en Sanne Wevers uit Heerenveen komt uit op de balk. Epke Zonderland doet niet mee. Hij heeft eerder al laten weten dat hij het EK aan hem voorbij laat gaan.