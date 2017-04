Faes vervangt geschorste St. Juste bij SC Heerenveen-Sparta

Wout Faes zal waarschijnlijk dinsdag in de basis staan bij SC Heerenveen in de wedstrijd tegen Sparta. De Belgische verdediger zal de vervanger zijn van Jerry St. Juste, die geschorst is. Zaterdag tegen Heracles Almelo kwam Faes ook al in het veld, vlak nadat St. Juste een rode kaart gekregen. Trainer Jurgen Streppel zal verder geen wijzigingen toepassen in zijn opstelling. Dat betekent dat Luciano Slagveer opnieuw de voorkeur krijgt boven Arber Zeneli.